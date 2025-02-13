Google раньше времени раскрыла недорогой смартфон Xiaomi Poco M7

Для сравнения, выпущенный ранее Poco M7 Pro 5G оснащен чипом Dimensity 7025 Ultra, 6/8 ГБ оперативной памяти и 6.67-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. В его камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600, а цена начинается с 15 000 рупий (≈ $180).

Если Poco M7 окажется еще более доступным, он может стать одним из самых дешевых 5G-смартфонов Xiaomi в 2025 году.