Google раскрыла часть характеристик нового смартфона XIaomi Poco M6 Plus 5G

Согласно этим данным, модель с номером 24065PC95I будет выпущена в Индии, что подтверждает индекс «I» в конце номера модели.

Есть вероятность, что запуск устройства состоится уже в этом месяце, так как номер модели содержит код «2406», где «24» означает год, а «06» — месяц.

Известно, что экран Poco M6 Plus 5G будет иметь разрешение 1080 x 2460 пикселей. Смартфон сможет похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти.