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Опубликовано 06 июня 2024, 08:01
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Google раскрыла часть характеристик нового смартфона XIaomi Poco M6 Plus 5G

И навела на определенные подозрения
Смартфон Poco M6 Plus 5G недавно был замечен в консоли Google Play, что позволило узнать некоторые его характеристики.
Google раскрыла часть характеристик нового смартфона XIaomi Poco M6 Plus 5G
© GSMArena

Согласно этим данным, модель с номером 24065PC95I будет выпущена в Индии, что подтверждает индекс «I» в конце номера модели.

Есть вероятность, что запуск устройства состоится уже в этом месяце, так как номер модели содержит код «2406», где «24» означает год, а «06» — месяц.

Известно, что экран Poco M6 Plus 5G будет иметь разрешение 1080 x 2460 пикселей. Смартфон сможет похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти.

Google раскрыла часть характеристик нового смартфона XIaomi Poco M6 Plus 5G
© GSMArena

Интересно, что эти характеристики идентичны Poco M6 Pro 5G, что вызывает вопросы относительно различий между этими моделями.

Существуют слухи, что Poco M6 Plus 5G будет ребрендингом недавно выпущенного в Китае Redmi Note 13R. В прошлом компания Xiaomi уже прибегала к подобной практике с другими устройствами.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#POCO
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#XIAOMI