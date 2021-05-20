Google раскрыла число Android-смартфонов по всему миру

Так, на сегодняшний день устройств на базе «зелёного робота» более 3 млрд, пишет The Verge. Для сравнения, ещё в 2019 году их было около 2,5 млрд. В 2017-м — 2 млрд. Несложные математические вычисления позволяют предположить, что ближе к 2030 году число Android-смартфонов достигнет 5 млрд штук.

Сообщается, что в качестве источника выступил магазин приложений Google Play. При этом специалисты отмечают, что немало устройств по всему миру даже не подключены к нему. А это значит, что статистика, имеющаяся на руках у Google, не совсем полная и устройств, на которых установлена их мобильная ОС, гораздо больше.