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Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфонов

На ней, возможно, покажут первый складной смартфон компании
Спустя два месяца после анонса Pixel 6 и 6 Pro, Google наконец-то назвала дату полноценной презентации своих флагманских смартфонов.
Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфонов

Как оказалось, ждать осталось совсем недолго. Онлайн-мероприятие состоится уже через две недели, 19 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени.

Приглашение на презентацию было опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации. При этом, если верить более ранним утечкам, помимо традиционных смартфонов линейки Pixel, нас могут удивить и первым гибким телефоном от Google — условным Pixel Fold.

Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфонов

Напомним, что до сих пор нет полной информации, что из себя будет представлять шестое поколение флагманских смартфонов от поискового гиганта. Известно лишь, что в основу устройств ляжет собственный чип компании — SoC Tensor. Также ожидается внедрение 90 Гц дисплея в базовую модель и 120 Гц в Pro-версию.