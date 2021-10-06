Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфонов

Как оказалось, ждать осталось совсем недолго. Онлайн-мероприятие состоится уже через две недели, 19 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени.

Приглашение на презентацию было опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации. При этом, если верить более ранним утечкам, помимо традиционных смартфонов линейки Pixel, нас могут удивить и первым гибким телефоном от Google — условным Pixel Fold.