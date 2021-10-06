Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфонов

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Google раскрыла дату анонса новых флагманских смартфоновНа ней, возможно, покажут первый складной смартфон компании
Спустя два месяца после анонса Pixel 6 и 6 Pro, Google наконец-то назвала дату полноценной презентации своих флагманских смартфонов.
Как оказалось, ждать осталось совсем недолго. Онлайн-мероприятие состоится уже через две недели, 19 октября 2021 года в 20:00 по московскому времени.
Приглашение на презентацию было опубликовано в Twitter-аккаунте корпорации. При этом, если верить более ранним утечкам, помимо традиционных смартфонов линейки Pixel, нас могут удивить и первым гибким телефоном от Google — условным Pixel Fold.
Напомним, что до сих пор нет полной информации, что из себя будет представлять шестое поколение флагманских смартфонов от поискового гиганта. Известно лишь, что в основу устройств ляжет собственный чип компании — SoC Tensor. Также ожидается внедрение 90 Гц дисплея в базовую модель и 120 Гц в Pro-версию.