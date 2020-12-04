Google раскрыла несколько новых функций, которые станут доступны на Android в начале 2021 года
В последнем, например, появится Emoji Kitchen — своеобразная кухня, в которой пользователям будет предложено «смешивать» эмодзи, сообщается в официальном блоге Google. На данный момент известно как минимум о 14 тыс возможных комбинациях. Пока что эта функция доступна в режиме бета-тестирования, но уже в начале 2021 года воспользоваться ею смогут все, у кого установлен Gboard.
В Android 6.0 и выше появится доступ к навигации Voice Access. С ее помощью пользователям будет еще легче управлять своим смартфоном при помощи голоса. На данный момент функция уже доступна на Android 11, но с обновлением ее смогут опробовать все, кто подходит под вышеописанные условия.
В Google Maps появится новая вкладка Go. Она поможет пользователям быстро построить маршрут к любимым местам, не требуя вводить вручную адреса. К таким местам можно отнести любимое кафе, школу или работу.