Google раскрыла новый дизайн панели быстрых настроек в Android 16

Эти изменения стали частью новой темы Material 3 Expressive, которая была представлена на The Android Show. Одним из главных нововведений стала обновленная анимация переключателей, новый слайдер яркости и размытие фона в панели уведомлений.

Теперь плитки можно адаптировать под свои нужды, изменяя их размер и положение, что позволяет настроить панель быстрых настроек более гибко.