Google раскрыла новый дизайн панели быстрых настроек в Android 16

Опубликовано 15 мая 2025, 07:431 мин.
Google раскрыла новый дизайн панели быстрых настроек в Android 16Выглядит свежо
Google показала новый дизайн панели быстрых настроек в Android 16. Обновление включает переработанные переключатели Wi-Fi и Bluetooth, а также плитки с изменяемыми размерами.
Эти изменения стали частью новой темы Material 3 Expressive, которая была представлена на The Android Show. Одним из главных нововведений стала обновленная анимация переключателей, новый слайдер яркости и размытие фона в панели уведомлений.
Теперь плитки можно адаптировать под свои нужды, изменяя их размер и положение, что позволяет настроить панель быстрых настроек более гибко.
Обновленный дизайн будет доступен сначала на устройствах Pixel, а затем появится на смартфонах других производителей позже в 2025 году. Ожидается, что эти изменения сделают интерфейс Android более современным и удобным для использования.