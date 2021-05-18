Google рассекретила характеристики нового компактного и недорогого смартфона Sony Xperia Ace 2

Из коробки смартфон должен будет работать на базе Android 11. При этом, к сожалению, в Google Play Console не нашлось места информации об аккумуляторе и основной камере новинки.

Отметим, что предшественник устройства — Xperia Ace — стоил 444 доллара (32,7 тыс рублей). Когда поступит в продаже новое поколение — неизвестно.