Google рассказала, как получить идеальное фото солнечного затмения на смартфоны Pixel

Опубликовано 05 апреля 2024, 08:29
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Google рассказала, как получить идеальное фото солнечного затмения на смартфоны PixelВ целом, это не так уж и сложно
8 апреля некоторые жители Земли увидят солнечное затмение. И Google Pixel готов помочь вам сделать идеальные фотографии этого события.
Затмение будет видно в 115-мильной полосе от Мексики до Канады. Самый интересный совет от Google: не используйте режим астрофотографии, так как он может длиться до 4 минут, а затмение будет короче.
Pixel автоматически подстроится к условиям освещения: экран станет темнее, а режим ночной съемки активируется автоматически.
Как фокусироваться:
- Нажмите на точку, где небо встречается с краем солнца.
- Зажмите экран, чтобы зафиксировать фокус.
- Используйте ползунок в Pro Controls для ручной фокусировки.
Из прочих интересных советов можно отметить предложение использовать штатив или таймер, а также ознакомиться с камерой, особенно с Pro Controls, до затмения.