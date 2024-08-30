Google рассказала, как школьники и студенты могут использовать ее ИИ Gemini с пользой

Одной из главных функций стала интеграция с учебниками OpenStax, позволяющая ученикам задавать вопросы и получать понятные ответы с ссылками на нужные разделы. Это упрощает поиск информации и экономит время.

Также Gemini предлагает интерактивные викторины с пошаговыми объяснениями, что помогает закрепить материал.

Подписчики Gemini Advanced могут загружать свои учебные материалы, которые ИИ анализирует, создавая персонализированные учебные пособия и вопросы для практики.

Виртуальный наставник Learning coach Gem помогает создавать учебные планы и отслеживать прогресс. Дополнительно Gemini может предлагать видео, изображения и примеры из реальной жизни, а также подбирать онлайн-ресурсы по запросу.