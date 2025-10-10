Google рассказала о внедрении «кулачков» в шарнир складного Pixel 10 Pro Fold

Промышленный дизайнер Сансу Парк подчеркнул, что зубчатые колёса со временем подвержены износу, а бесшестерёнчатый, кулачковый механизм сохраняет свои рабочие характеристики.

Команда инженеров Google решила задачу симметричного открывания и закрывания с помощью механических компонентов линейного перемещения, известных как кулачки, вместо вращающихся шестерёнок. Руководитель проекта Йонго Лим также отметил успешность использования подпружиненных кулачков, которые обеспечивают синхронное открывание.

Обновлённая конструкция шарнира позволяет увеличить размер дисплея до самого шарнира, уменьшая диагональ экрана до 6,4 дюймов и делая устройство тоньше по сравнению с предшественниками. Как отмечено в материале Android Authority, хотя складной телефон Google всё ещё толще, чем Galaxy Z Fold 7, компания продолжает внедрять инновации в технологии складывания.

«Мы подумали, что вместо шестерёнок можно использовать подпружиненные кулачковые механизмы на каждой половине. Когда кулачковые механизмы соединены шарниром, при открытии одной половины устройства другая вынуждена следовать за ней! Мы поняли, что на верном пути, когда собрали первые прототипы и обе половины открывались идеально синхронно», — отметил Лим.