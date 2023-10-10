Google рассказала, стоит ли ждать смартфон Pixel за $200

Google рассказала, стоит ли ждать смартфон Pixel за $200Ответ не самый приятный
Несмотря на то, что новенькие Pixel 8 и Pixel 8 Pro подорожали на $100, Google продолжает предлагать один из лучших доступных смартфонов — Pixel 7a за $499.
Однако те, кто надеялся на ещё более дешёвое устройство, могут остаться разочарованными. Высокопоставленный представитель Google, вице-президент мобильного бизнеса компании, Нанда Рамачандран, заявил, что вероятность выпуска ультрабюджетного устройства линейки в ближайшее время крайне мала.
Отвечая на вопрос о возможности выпуска Pixel стоимостью около $200, он заявил, что это «весьма маловероятно». По словам топ-менеджера, для создания такого устройства пришлось бы идти на слишком много компромиссов, особенно в части камеры, безопасности и ИИ-функций.
А учитывая, что камера всегда была ключевым элементом смартфонов Pixel, подобные уступки фактически невозможны.