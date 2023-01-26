Google сделает поиск потерянных Android-смартфонов удобнее и полезнее на манер Find my iPhone

Анонс обновления был сделан ещё в декабре, теперь же появилась информация о новых функциях. На данный момент, например, Google Find My Device может отслеживать телефоны Android-устройства и хроумбуки со, смарт-часами лишь если они подключены к Интернету.

Но уже совсем скоро функция позволит искать пропавшие устройства и в автономном режиме. Добиться этого можно будет за счёт запоминания «последнего местоположения» устройства и создания своеобразной сети из Google-устройств.

Отметим, что ранее инсайдеры рассказали, что поисковый гигант активно работает над собственным аналог метки AirTag. Подробности о ней и обновлённом Find My Device ожидаются уже в мае, в рамках традиционной Google I/O 2023.