Google сломала очень важную функцию в своих флагманах

Анонс и старт продаж Google Pixel 4 получился очень “смазанным” — поисковый гигант не просто представил достаточно непрорывной смартфон, но также допустил множество неуклюжих ошибок на старте, в связи с чем интернет обсуждал не удивительные возможности камеры нового Pixel, а те программные ошибки, что он выдавал. Сейчас же стало известно, что компания не то что не изменила свой подход к собственному флагману, а только усугубила некоторые спорные моменты.