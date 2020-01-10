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Google сломала очень важную функцию в своих флагманах

Очередной фейл “корпорации добра”
Анонс и старт продаж Google Pixel 4 получился очень “смазанным” — поисковый гигант не просто представил достаточно непрорывной смартфон, но также допустил множество неуклюжих ошибок на старте, в связи с чем интернет обсуждал не удивительные возможности камеры нового Pixel, а те программные ошибки, что он выдавал. Сейчас же стало известно, что компания не то что не изменила свой подход к собственному флагману, а только усугубила некоторые спорные моменты.

Так, хваленая система распознавания лиц, основанная на “железных” решениях, в очередной раз дала сбой. И если раньше стоял вопрос о надежности данной технологии, то сейчас она просто-напросто перестала работать — при попытке разблокировать смартфон лицом, операционная система выдает ошибку, в которой говорится либо о том, что системе не удалось распознать лицо, либо о том, что ошибка кроется в аппаратной части смартфона.

Большая часть жалоб на новую ошибку датирована январем текущего года, так что вполне вероятно, что Google уже в ближайшее время выпустит “заплатку”, закрывающую дыру. Но сам факт того, что флагманский смартфон компании-разработчика Android из раза в раз становится участником интернет-скандалов — это наводит на определенные мысли.

Автор: Лилик Ми