Google сломала очень важную функцию в своих флагманах
Так, хваленая система распознавания лиц, основанная на “железных” решениях, в очередной раз дала сбой. И если раньше стоял вопрос о надежности данной технологии, то сейчас она просто-напросто перестала работать — при попытке разблокировать смартфон лицом, операционная система выдает ошибку, в которой говорится либо о том, что системе не удалось распознать лицо, либо о том, что ошибка кроется в аппаратной части смартфона.
Большая часть жалоб на новую ошибку датирована январем текущего года, так что вполне вероятно, что Google уже в ближайшее время выпустит “заплатку”, закрывающую дыру. Но сам факт того, что флагманский смартфон компании-разработчика Android из раза в раз становится участником интернет-скандалов — это наводит на определенные мысли.