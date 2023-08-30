Google случайно опубликовала фото смартфона Pixel 8 Pro и часов Pixel Watch 2 раньше анонса

Фото было замечено на странице Google Subscriptions & Services, но уже удалено. Однако, интернет-сообщество успело сделать скриншоты. На изображении, кроме Pixel 8 Pro, видны также часы Pixel Watch 2, хотя их контуры трудно разглядеть.

Судя по утечке, новый Pixel 8 Pro будет отличаться от предыдущих моделей более закругленными формами и кардинально изменённым «островком» камер.

Google, как правило, не раскрывает подробности о новых устройствах до официального анонса, но, по всей видимости, кто-то в компании решил нарушить это правило.

Данный инцидент лишь подогревает интерес к предстоящему релизу Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2, который ожидается в октябре вместе с полноценным релизом Android 14. Следует ожидать новых утечек и информации в ближайшие дни, поскольку презентация всё ближе.