Google случайно раскрыла характеристики бюджетного Samsung Galaxy M23 5

Речь идёт о Galaxy M23 5G, который ранее уже был замечен в базе данных ряда регуляторов: FCC, NBTC и Bluetooth SIG. Теперь же устройство появилось в списке Google Play Console.

И именно благодаря непреднамеренной утечке от Google, нам стало известно, что Samsung Galaxy M23 5G получит Snapdragon 750G в качестве основы, как минимум 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч (с 25-Вт быстрой зарядкой).