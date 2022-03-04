Google случайно раскрыла характеристики бюджетного Samsung Galaxy M23 5

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Google случайно раскрыла характеристики бюджетного Samsung Galaxy M23 5С Android 12 прямо из коробки
У Samsung сразу несколько доступных линеек. Одна из них — Galaxy M. Новинка в этой серии, судя по всему, будет представлена в ближайшее время.
Речь идёт о Galaxy M23 5G, который ранее уже был замечен в базе данных ряда регуляторов: FCC, NBTC и Bluetooth SIG. Теперь же устройство появилось в списке Google Play Console.
И именно благодаря непреднамеренной утечке от Google, нам стало известно, что Samsung Galaxy M23 5G получит Snapdragon 750G в качестве основы, как минимум 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч (с 25-Вт быстрой зарядкой).
Работать смартфон будет под управлением Android 12 прямо из коробки.
На данный момент нет каких-либо точных сроков анонса устройства. Но учитывая, что аппарат «засветился» практически везде, где только можно, случиться это должно уже в ближайшее время.
Источник: GSMArena