Google снизила цену и увеличила батарею в своём новом недорогом смартфоне Pixel 5a

В остальном новенький Pixel 5a мало чем отличается от прошлогоднего Pixel 4a 5G. Здесь всё та же двойная основная камера на 12 и 16 Мп. Всё тот же дизайн и сканер отпечатка пальцев на задней крышке. Даже процессор с памятью не изменились. В смартфоне установлен чип Snapdragon 765G и 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.