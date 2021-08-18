Google снизила цену и увеличила батарею в своём новом недорогом смартфоне Pixel 5a

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Google снизила цену и увеличила батарею в своём новом недорогом смартфоне Pixel 5aФанаты линейки явно будут долго и громко обсуждать обновление
Внезапно и без какой-либо отдельной презентации Google представила новый недорогой смартфон — Pixel 5a. Устройство ещё вызовет немало споров, но уже сейчас известно, какие плюсы на фоне предшественника имеются у него в запасе.
Так, новинка получила долгожданную защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, сообщает TechCrunch. При этом и размер аккумулятора поисковый гигант также увеличил. С 3855 мАч до 4680 мАч.
В остальном новенький Pixel 5a мало чем отличается от прошлогоднего Pixel 4a 5G. Здесь всё та же двойная основная камера на 12 и 16 Мп. Всё тот же дизайн и сканер отпечатка пальцев на задней крышке. Даже процессор с памятью не изменились. В смартфоне установлен чип Snapdragon 765G и 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Разве что дисплей стал больше — 6,34 дюйма вместо 6. Да кнопка блокировки получила рельефную текстуру.
Из приятного также можно отметить снижение цены — 449 долларов за Pixel 5a вместо 499 долларов за Pixel 4a 5G.