Google сняла с продажи свой фирменный недорогой смартфон из-за скорого анонса следующего поколения
При этом важно понимать, что зарубежные СМИ связались с Google, чтобы узнать, планируется ли компанией возобновлять поставки собственного “бюджетника” в официальный интернет-магазин, на что получили четкое и однозначное “нет”.
Что интересно, последние утечки утверждают, что изначально Google Pixel 4a должны были показать либо в конце мая, либо в начале июня текущего года. Но ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы. И это вполне логично, ведь Google Pixel 4a прямо сейчас занимается сбором различных сертификатов, которые необходимы смартфону для полноценного выхода на рынок.
Так, совсем недавно девайс был замечен в базе Бюро индийских стандартов (BIS), в Управлении по развитию СМИ Infocomm (IMDA) в Сингапуре и Федеральной комиссии по связи (FCC) в США.
Что же до “начинки” нового недорогого смартфона от Google, то, судя по слухам, в его основу ляжет процессор Snapdragon 730, 8 Мп фронтальная камера и основная камера на 12,2 Мп. Слабым местом новинки может стать его аккумулятор, емкость которого должна составить 3 080 мАч.