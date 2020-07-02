Google сняла с продажи свой фирменный недорогой смартфон из-за скорого анонса следующего поколения

При этом важно понимать, что зарубежные СМИ связались с Google, чтобы узнать, планируется ли компанией возобновлять поставки собственного “бюджетника” в официальный интернет-магазин, на что получили четкое и однозначное “нет”.

Что интересно, последние утечки утверждают, что изначально Google Pixel 4a должны были показать либо в конце мая, либо в начале июня текущего года. Но ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы. И это вполне логично, ведь Google Pixel 4a прямо сейчас занимается сбором различных сертификатов, которые необходимы смартфону для полноценного выхода на рынок.