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Google сняла с продажи свой фирменный недорогой смартфон из-за скорого анонса следующего поколения

Ждем скорейшего анонса Pixel 4a
В прошлом году Google представила свой первый недорогой фирменный смартфон Google Pixel 3a. Устройство во многом получилось даже более интересным, чем флагманский Pixel 3. В первую очередь, благодаря относительно невысокой цене: 400 долларов за смартфон от Google - это крайне интересное предложение, особенно учитывая фотовозможности устройства. И вот, как стало известно, поисковый гигант снял с продажи данный девайс из-за скорого анонса следующего поколения.

При этом важно понимать, что зарубежные СМИ связались с Google, чтобы узнать, планируется ли компанией возобновлять поставки собственного “бюджетника” в официальный интернет-магазин, на что получили четкое и однозначное “нет”.

Что интересно, последние утечки утверждают, что изначально Google Pixel 4a должны были показать либо в конце мая, либо в начале июня текущего года. Но ситуация, связанная с пандемией коронавируса, внесла свои коррективы. И это вполне логично, ведь Google Pixel 4a прямо сейчас занимается сбором различных сертификатов, которые необходимы смартфону для полноценного выхода на рынок.

Скорее всего, смартфон будет выглядеть вот так

Так, совсем недавно девайс был замечен в базе Бюро индийских стандартов (BIS), в Управлении по развитию СМИ Infocomm (IMDA) в Сингапуре и Федеральной комиссии по связи (FCC) в США.

Что же до “начинки” нового недорогого смартфона от Google, то, судя по слухам, в его основу ляжет процессор Snapdragon 730, 8 Мп фронтальная камера и основная камера на 12,2 Мп. Слабым местом новинки может стать его аккумулятор, емкость которого должна составить 3 080 мАч.

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