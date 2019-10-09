Google тестирует поддержку 5G в своем флагманском смартфоне

По данным издания Nikkei Asian Review, Google и вправду готовит 5G-версию Pixel 4, которую компания представит вместе со стандартным 4G-вариантом, 15 октября. Пока мало что известно о том, чем новый вариант Pixel 4 будет отличаться от тех, которые Google уже успела нам показать, кроме как поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Зато уже сейчас известно, что смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 855.