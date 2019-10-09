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Вчера 21:41
Google тестирует поддержку 5G в своем флагманском смартфоне
Но выпустит данную версию позже основной линейки
Несмотря на то, что в сети последние месяцы ходило множество слухов касательно грядущего флагмана от Google, оказывается, до последнего нам не было самой интересной детали касательно Pixel 4. Оказывается, в природе существует и 5G-версия устройства, правда на следующей неделе нам вряд ли стоит ожидать старта продаж этого устройства.
По данным издания Nikkei Asian Review, Google и вправду готовит 5G-версию Pixel 4, которую компания представит вместе со стандартным 4G-вариантом, 15 октября. Пока мало что известно о том, чем новый вариант Pixel 4 будет отличаться от тех, которые Google уже успела нам показать, кроме как поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Зато уже сейчас известно, что смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 855.
Но что самое важное, компания вряд ли запустит 5G-версию своего флагмана вместе с обычными Google Pixel 4 и 4 XL — скорее всего, поисковый гигант находится на этапе тестирования устройства, а потому в продажу оно поступит только лишь через какое-то время.
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