Google убрала из Pixel 10 беспроводную реверсивную зарядку ради магнитной зарядки

Google отказалась от уже традиционной для себя функции реверсивной (обратной) зарядки, которая была в сериях смартфонов бренда, начиная с Pixel 5, а затем в Pixel 6, 9 и 9 Pro XL. Речь идёт о функции обратной беспроводной зарядки, известной как Battery Share. Эта функция позволяла заряжать другие устройства, просто положив их на заднюю панель телефона Pixel. Но в Pixel 10 она снова отсутствует.

Оказалось, что Серия Pixel 10 оснащена магнитной беспроводной зарядкой Qi2. Как раз для её реализации обратная зарядка и была удалена из «гугловских» смартфонов. Это сделано потому, что магнитная система обеспечивает прочное соединение с зарядным устройством, но создаёт физические препятствия для обратной беспроводной зарядки. Поэтому компания отказалась от функции Battery Share в Pixel 10.

«Серия Pixel 10 оснащена магнитной беспроводной зарядкой Qi2 для более эффективной и надёжной беспроводной зарядки (…) Набор магнитов обеспечивает прочное соединение с зарядным устройством, но создаёт физические ограничения для обратной беспроводной зарядки. Хотя это означает, что функция Battery Share в настоящее время недоступна на Pixel 10, мы постоянно изучаем будущие инновации, которые улучшат работу с Pixel», — сказано в сообщении Google.