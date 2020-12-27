Телефоны
Сегодня 10:33
Google удалила важную функцию в своих смартфонах, обновив приложение «Камера»
Режим астрофотографии в камере теперь недоступен при определенном сценарии использования
Без лишнего шума американская компания Google удалила важную функцию в своих смартфонах - теперь на сверширокоугольный объектив нельзя снять фото в режиме астрофотографии. Сделала она это путем обновления приложения “Камера”.
Напомним, что ранее смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G могли сверхширокоугольным объективом снимать астрофотографии. Этот режим предназначен для съемки неба в ночное время. Активировать этот режим можно во вкладке Night Sight в Google Camera. Благодаря сверхширокоугольной камере можно было захватить в кадр еще больше неба.
Обновление камеры Google Camera 8.1, в свою очередь, ограничило возможность переключаться на сверхширокоугольный объектив во время съемки фото в режиме астрофотографии. В сети уже поделились способом обойти это ограничение - удалить обновление Google Camera 8.1, вернувшись к версии 7.6.