Телефоны
Сегодня 14:28
Google ухудшила фронтальную камеру в своем новом флагмане
Google Pixel 3 в прошлом году показал куда более лучшие результаты
Специалисты авторитетного ресурса DxOMark провели тестирование камер недавней новинки от Google — Google Pixel 4. В итоге устройство набрало общий балл в 112 единиц, разместившись на восьмой позиции общего рейтинга. В целом результат неплохой, но учитывая, что смартфоны от Google принято считать эталонными в плане качества снимков, возникают вопросы к обновлению 2019 года от поискового гиганта.
В первую очередь стоит отметить, что специалисты DxOMark высоко оценили возможности видеосъемки новинки. Жаль, что того же не получится сказать про качество съемки на фронтальную камеры — она получила 92 итоговых балла, 93 балла за фото и 91 балл за видео. Что интересно, новинка умудрилась проиграть по качеству съемки на фронтальную камеру своему предшественнику, Google Pixel 3, который в прошлом году получил 99 баллов в том же тестировании.
Учитывая тот факт, что компанию уже многие ругают за различного рода огрехи в новинках, в том числе и отсутствие возможности записывать 4К видео при 60 кадрах в секунду, возникает вопрос: а не окажется ли Google Pixel 4 самым провальным поколением среди всех фирменных смартфонов от поискового гиганта?
Самое читаемое