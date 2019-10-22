Google ухудшила фронтальную камеру в своем новом флагмане

В первую очередь стоит отметить, что специалисты DxOMark высоко оценили возможности видеосъемки новинки. Жаль, что того же не получится сказать про качество съемки на фронтальную камеры — она получила 92 итоговых балла, 93 балла за фото и 91 балл за видео. Что интересно, новинка умудрилась проиграть по качеству съемки на фронтальную камеру своему предшественнику, Google Pixel 3, который в прошлом году получил 99 баллов в том же тестировании.