Google ухудшит характеристики моделей Pixel А-серии урезанным чипом и старым модемом

Ранее появились слухи, что вендор готов отказаться от выпуска моделей с литерой «а», поскольку по функционалу эти телефоны недалеко отстоят от флагманов при более выгодной цене. Из-за этого ухудшаются продажи премиальных Pixel.

Но всё же выпуск таких моделей продолжится. Инсайдеры сослались на то, что в документах Google упоминает «Entry Phone ‘27», имея в виду серию A, показывая, что Google намерена продолжать выпускать бюджетные телефоны в 2027 году.

Чипы для бюджетных моделей будут строиться на собственных процессорах Google — Tensor G6, но упрощённой конфигурации. И если это так, «между A-серией и основной серией может быть более существенная разница с точки зрения поддерживаемых функций искусственного интеллекта или скорости работы этих функций». Сюда же относится и оснащение устаревшим модемом.

Это снизит затраты Google на производство бюджетной А-серии и оправдает их «низкую цену».

Касательно планшетов, ожидается, что в 2025 году выйдет ещё одно поколение Pixel Tablet. Это означает, что Google переходит на выпуск устройств раз в два года. Потому что в документах указано, что «Tablet Pixel ‘27» будет выпущен в 2027 году.