Google «украдёт» фишку iOS 14 для грядущего Android 12
А затем вышла iOS 14. И в ней данная функция также появилась, причём даже за пределами тестовых сборок. И вот теперь, спустя год, Google решила «украсть» фишку последней iOS, добавив двойной тап и в Android 12, сообщает 9to5Google. Как и раньше, при помощи двойного тапа пользователи смогут запускать Google Ассистента либо назначать другие функции на это действие.
Отметим, что в период тестирования на Android 11, функция работала лишь на девайсах линейки Pixel. Но т.к. основным «тестовым полигоном» для новых Android является именно эта серия смартфонов, неудивительно, что до других аппаратов двойной тап так и не добрался.
Но, вероятнее всего, с выходом Android 12 функция появится на всех Android-девайсах. А появится она на вашем Redmi или Galaxy S, зависит уже от производителя смартфона.