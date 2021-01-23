Google «украдёт» фишку iOS 14 для грядущего Android 12

Отметим, что в период тестирования на Android 11, функция работала лишь на девайсах линейки Pixel. Но т.к. основным «тестовым полигоном» для новых Android является именно эта серия смартфонов, неудивительно, что до других аппаратов двойной тап так и не добрался.

Но, вероятнее всего, с выходом Android 12 функция появится на всех Android-девайсах. А появится она на вашем Redmi или Galaxy S, зависит уже от производителя смартфона.