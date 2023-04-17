Google уже начала завозить недорогие Pixel 7A в магазины

Google уже начала завозить недорогие Pixel 7A в магазиныИ всё это накануне скорого анонса
В преддверии Google I/O 2023, поклонники линейки Pixel с нетерпением ждут анонса Pixel 7a, который, по слухам, состоится на конференции уже 10 мая.
Фото: NotebookCheck.net
По данным инсайдеров, поисковый гигант уже начал отправку устройств ритейлерам и все они должны быть доставлены в течение следующих 14 дней.
Напомним, что свежие сливы заявляют о 8 ГБ оперативной памяти в Pixel 7A, что является улучшением по сравнению с предшественником — Pixel 6A. Одним из самых заметных изменений Pixel 7A станет двойная камера: основной сенсор Sony IMX787 на 64 Мп и сверхширокоугольный на 12 МП.
Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной — такая же используется в флагманских Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
Помимо этого, Pixel 7A получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. В качестве процессора ожидается использование собственного чипа Google Tensor G2.