Google включила в Android 16 QPR3 Beta 1 обновлённый драйвер для GPU Pixel 10

Основные обновления включают в себя возможность удаления виджета At a Glance, улучшенное управление фонариком в Pixel 6 и более поздних моделях, настраиваемый порядок кнопок и уведомления приложений для доступа к камере, микрофону и местоположению. At a Glance — информативный виджет, показывающий различную информацию, в том числе о погоде, активных таймерах и будильниках, времени в пути, оповещениях о землетрясениях, статусе предстоящего рейса и т.д. Но как раз этим виджет может мешать.

Вышло и обновление драйвера графического процессора для серии Pixel 10. Пользователи этих моделей сообщили об улучшении производительности GPU PowerVR благодаря новому графическому драйверу для Tensor G5 версии 25.1. Пользователи отмечают улучшение игрового процесса в играх с насыщенной графикой, таких как Genshin Impact; повышение эффективности компиляции шейдеров, обработки кэша и управления памятью. Стали поддерживаться API Vulkan 1.4 и OpenCL, что уменьшает сбои. К тому же увеличенная мощность графического процессора продлевает время автономной работы.

В обновлении также представлен интерфейс Gemini, доступный через значок микрофона на устройствах Pixel 6. Доступ к бета-версии в настоящее время ограничен моделями Pixel 10; в стабильной версии совместимость будет расширена.