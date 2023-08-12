Google включит в Android такую же синхронизацию между устройствами, как у Apple

Вероятно, нововведение будет иметь такую же логику, как у Apple: синхронизация контента и других данных будет происходить на всех устройствах, подключённых к одной учётной записи и находящихся в одной сети. Функция получит название Link Your Device и будет доступна в разделе «Устройства и общий доступ» в настройках гаджетов. Причём внедрение такой синхронизации будет реализовано без обновления операционной системы.

После внедрения Link Your Device в системе появятся две новые опции: Call switching и Internet sharing. Благодаря первой можно будет менять устройства прямо во время вызова, как это реализовано у Apple: звонки можно совершать и принимать на iPhone, Mac или iPad, если они подключены к одному Apple ID и находятся в одной сети. Вторая опция позволит упростить организацию точки доступа для сопряженных устройств и станет альтернативой существующему функционалу.