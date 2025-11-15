Google внедрит в Android молниеносный обмен контактами, — как NameDrop в iOS

Этот функционал — аналог iOS-функции NameDrop, составляющей AirDrop, обнаруженный в разборке APK-файлов приложений Google. По словам инсайдеров, обмен будет происходить через NFC или Bluetooth, делая процесс быстрым и удобным при личных встречах. Вероятно, «жестовые функции» будут доступны и на смартфонах, и на смарт-часах.

Пользователи смогут выбрать, какие данные передать — фото, номер телефона, email, — или ограничиться только получением информации. На принимающем устройстве контакты отобразятся для сохранения, просмотра или немедленного звонка.

Отмечается, что Google начала догонять Apple в подобном функционале, и эта разработка отражает растущую конкуренцию между вендорами в «области жестовых взаимодействий». Пока технология не подтверждена официально, но разбор APK и наличие соответствующего кода говорит о скором релизе.