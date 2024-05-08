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Опубликовано 08 мая 2024, 06:26
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Google внезапно анонсировала новый недорогой Pixel 8a с функциями флагмана

Не дожидаясь Google I/O 2024
Google неожиданно представила новый смартфон Pixel 8a, который поступит в продажу уже 14 мая по цене от $499.
Google внезапно анонсировала новый недорогой Pixel 8a с функциями флагмана
© 9to5Google

Новинка обещает стать одним из самых интересных предложений в среднем ценовом сегменте, предлагая характеристики флагманских моделей по доступной цене.

Pixel 8a получил 6.1-дюймовым pOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 2000 нит, что на 40% ярче, чем у Pixel 7a.

Смартфон оснащён процессором Tensor G3 (как у Pixel 8/8 Pro), 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Среди особенностей Pixel 8a стоит отметить функции Google AI, включая Gemini, Circle to Search и различные возможности Call Assist.

Google внезапно анонсировала новый недорогой Pixel 8a с функциями флагмана
© 9to5Google

Также устройство поддерживает Live Translate, обнаружение автомобильных аварий и прочие функции личной безопасности.

В будущем обновлении появится возможность активации на устройстве микромодели Gemini Nano для улучшения функций записи, ответов Gboard и Magic Compose в сообщениях.

Камера устройства остаётся неизменной по сравнению с прошлым годом, включая основную 64-мегапиксельную камеру и 13-мегапиксельную ультраширокоугольную.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Pixel
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#Google