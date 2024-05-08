Google внезапно анонсировала новый недорогой Pixel 8a с функциями флагмана

Новинка обещает стать одним из самых интересных предложений в среднем ценовом сегменте, предлагая характеристики флагманских моделей по доступной цене.

Pixel 8a получил 6.1-дюймовым pOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью до 2000 нит, что на 40% ярче, чем у Pixel 7a.

Смартфон оснащён процессором Tensor G3 (как у Pixel 8/8 Pro), 8 ГБ оперативной памяти и поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Среди особенностей Pixel 8a стоит отметить функции Google AI, включая Gemini, Circle to Search и различные возможности Call Assist.