Google вновь показала свой новый флагманский смартфон Pixel 6 впервые с анонса в августе

Но вот, накануне презентации iPhone 13, поисковый гигант как будто проснулся и всё же опубликовал свежие рендеры собственных аппаратов. И хоть их сложно назвать хотя бы мало-мальски информативными, это всё ещё лучше, чем ничего.

На них, в первую очередь, мы можем увидеть, как будут сочетаться новые смартфоны Pixel с дизайном Material You, который впервые показали вместе с Android 12. Отдельно стоит отметить, что опубликованное изображение сильно напоминает обложку свежего альбома Дрейка — «Certified Lover Boy», пишет 9to5Google.