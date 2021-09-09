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Google вновь показала свой новый флагманский смартфон Pixel 6 впервые с анонса в августе

Сделав отсылку к свежему альбому исполнителя Дрейка
Ещё 2 августа Google анонсировала свои новые флагманские смартфоны — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. С тех пор об устройствах практически ничего не было слышно, не говоря уже о появлении изображений новинок.
Google вновь показала свой новый флагманский смартфон Pixel 6 впервые с анонса в августе

Но вот, накануне презентации iPhone 13, поисковый гигант как будто проснулся и всё же опубликовал свежие рендеры собственных аппаратов. И хоть их сложно назвать хотя бы мало-мальски информативными, это всё ещё лучше, чем ничего.

На них, в первую очередь, мы можем увидеть, как будут сочетаться новые смартфоны Pixel с дизайном Material You, который впервые показали вместе с Android 12. Отдельно стоит отметить, что опубликованное изображение сильно напоминает обложку свежего альбома Дрейка — «Certified Lover Boy», пишет 9to5Google.

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Новые рендеры Google Pixel 6

Что интересно, на некоторых виджетах можно заметить дату «Вторник 19». Ближайшее 19 число, на который приходится вторник — это 19 октября. Возможно, именно в этот день либо устройство полноценно представят, либо оно и вовсе поступит в продажу.