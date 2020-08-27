Google впервые порекомендовала своим клиентам смартфон на прошивке от Xiaomi

Речь идет о программе Android Enterprise Recommended, которая начала свое существование еще в 2018 году — тогда поисковый гигант взял на себя ответственность по рекомендации корпоративным клиентам, выбирающим смартфоны на базе Android, устройств, подходящих для для сотрудников крупных компаний.

До последнего времени в числе подобных девайсов были лишь смартфоны, которые работают под управлением той или иной разновидности “чистого” Android. Но в этот раз Google включила в список рекомендаций крайне доступный смартфон Xiaomi — Redmi Note 9 Pro. Помимо того, что устройство является одним из самых выгодных по соотношению цена/железо, так оно еще и работает под управлением фирменной китайской прошивки MIUI. Таким образом, Xiaomi удалось стать первым брендом, чья оболочка появилась в списке программы Android Enterprise Recommended.

Напомним, что Redmi Note 9 Pro оснащен 6,67-дюймовым дисплеем, 16 Мп фронтальной камерой и основной квадрокамерой, с главным модулем на 64 Мп. Работает устройство на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720G, а емкость его аккумулятора составляет 5 020 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки на 30 Вт и NFC-модуль для бесконтактной оплаты.