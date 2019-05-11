Google впервые рассекретила наследника Android

В сети уже несколько лет ходят слухи о новой операционной системе Google под названием Fuchsia для планшетов и смартфонов. На конференции для разработчиков Google I/O 2019 представители компании впервые рассказали о будущем наследнике Android на более-менее официальном уровне.

Завесу тайны приоткрыл старший вице-президент Google, отвечающий за Android и Chrome OS, Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer). По словам источника, разработка ведётся с нуля, но с учётом полученного опыта Android и Chrome OS.

Fuchsia представляет собой экспериментальную ОС для различных форм-факторов, выходящую за пределы области, где сейчас используется Android. Одним из направлений, как ни странно, является «Интернет Вещей» (IoT).

Также Локхаймер отметил, что замены Android и Chrome OS одной ОС не планируется, вместо этого она скорее станет третьим направлением, которое Google предложит миру.

Согласно более ранним утечкам предполагалось, что Fuchsia может заменить Android и Chrome OS в следующие пять лет. Она разработана для управления голосом и должна получать частые обновления безопасности. Операционка будет выглядеть и работать одинаково на широком спектре устройств — от ноутбуков до смартфонов, смарт-колонок и миниатюрных сенсоров, подключенных к сети.