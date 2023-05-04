Google впервые создаст свой процессор для смартфонов Pixel. Вместо переименованных Samsung Exynos

Несмотря на сходство в технологий двух производителей, процессы изготовления чипов у Samsung и TSMC могут отличаться.

Кроме того, Tensor G5 будет производиться также TSMC, но уже с использованием 3-нанометрового техпроцесса. Что интересно, Apple уже в 2023 году планирует использовать данный техпроцесс для производства своего процессора Apple A17 Bionic. Именно он будет использоваться в новом iPhone.

Напомним, что изначально именно наработки Samsung при производстве Exynos легли в основу первых двух поколений чипов Google Tensor. От того разлука двух компаний оказалась ещё более удивительной.