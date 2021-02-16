Google впервые за много лет изменит оформление Android

На данный момент нет никаких точных данных, что именно будет представлять из себя новый дизайн Android. Но судя по тому, что для него придумали новое название, изменения нас ждут значительные.

Напомним, что прежние утечки утверждали, что первая бета-версия операционки для разработчиков выйдет уже 17 февраля 2021 года, т.е. завтра.