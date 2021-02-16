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Google впервые за много лет изменит оформление Android
Название своего оформления операционка не меняла последние 7 лет
Несколько дней назад в сети появились первые скриншоты грядущей Android 12. Уже по ним можно было сказать, что Google внесла коррективы во внешний вид своей мобильной операционной системы. Сейчас же стало известно, когда компания и вправду намерена изменить оформление Android впервые за много лет.
Последний заметный редизайн «зелёного робота» состоялся в 2014 году с выходом Android 5 Lollipop и переходом на так называемый material-дизайн. Сейчас же, как пишет Gizmochina, Google работает над следующей версией собственных правил оформления — material NEXT.
На данный момент нет никаких точных данных, что именно будет представлять из себя новый дизайн Android. Но судя по тому, что для него придумали новое название, изменения нас ждут значительные.
Напомним, что прежние утечки утверждали, что первая бета-версия операционки для разработчиков выйдет уже 17 февраля 2021 года, т.е. завтра.