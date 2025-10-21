Google выберет поклонников Pixel для тестирования новых смартфонов

Опубликовано 21 октября 2025, 21:001 мин.
Google выберет поклонников Pixel для тестирования новых смартфоновКомпания запустила программу раннего доступа Trusted Tester
Google собирается предоставить группе поклонников смартфонов Pixel возможность протестировать новые устройства до их официального выхода. Программа получила название Trusted Tester и направлена на сбор отзывов о моделях, находящихся в разработке.
Компания приглашает участников сообщества Superfans подать заявки, указав свой опыт и интерес к продукции Pixel. Из всех претендентов выберут 15 человек, которые подпишут соглашение о неразглашении и получат устройства с защитными чехлами, скрывающими внешний вид модели.
Подобная практика обычно используется для тестирования программного обеспечения, но в случае с флагманскими смартфонами такого уровня это редкость. Участникам предложат оценить качество работы, функциональность и предложить идеи для улучшения устройств.
Google традиционно представляет новые модели Pixel в августе, поэтому испытания могут начаться уже весной.