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Google выпустила новую тестовую версию Android 13

Следующая будет носить статус «беты»
В прошлом месяце Google выпустила первую тестовую сборку Android 13 для разработчиков. И вот, наконец-то, свет увидела вторая версия новой версии системы.
Google выпустила новую тестовую версию Android 13

Согласно дорожной карте поискового гиганта, это последнее обновление, которое предназначено исключительно для разработчиков. Следующий апдейт будет более «народным» и получит статус бета-релиза. Случиться он должен уже в апреле 2022 года.

Google выпустила новую тестовую версию Android 13

Нововведения, замеченные в Android 13 Developer Preview 2, касаются удобств для разработчиков. Например, теперь приложения должны будут получить разрешение от пользователей, прежде чем заваливать его уведомлениями.

Google выпустила новую тестовую версию Android 13

Также обновление принесло улучшение в области защиты владельцев Android-смартфонов.

Напомним, что полноценный анонс новенького Android 13 ожидается в рамках Google I/O 2022. Мероприятие пройдёт уже в мае — с 11 по 12 число.

Источник:GSMArena
Теги:
#Google
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#Android 13
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