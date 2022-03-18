Google выпустила новую тестовую версию Android 13

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Google выпустила новую тестовую версию Android 13Следующая будет носить статус «беты»
В прошлом месяце Google выпустила первую тестовую сборку Android 13 для разработчиков. И вот, наконец-то, свет увидела вторая версия новой версии системы.
Согласно дорожной карте поискового гиганта, это последнее обновление, которое предназначено исключительно для разработчиков. Следующий апдейт будет более «народным» и получит статус бета-релиза. Случиться он должен уже в апреле 2022 года.
Нововведения, замеченные в Android 13 Developer Preview 2, касаются удобств для разработчиков. Например, теперь приложения должны будут получить разрешение от пользователей, прежде чем заваливать его уведомлениями.
Также обновление принесло улучшение в области защиты владельцев Android-смартфонов.
Напомним, что полноценный анонс новенького Android 13 ожидается в рамках Google I/O 2022. Мероприятие пройдёт уже в мае — с 11 по 12 число.