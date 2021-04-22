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Сегодня в 16:01
Google выпустила новую тестовую версию неанонсированной Android 12
Последнюю накануне полноценной презентации новинки
Полноценный анонс Android 12 ожидается лишь во второй половине мая, в рамках Google I/O 2021. Но уже сейчас поисковый гигант выпустил третью тестовую версию для разработчиков новейшей мобильной ОС.
Обновление доступно владельцам актуальных смартфонов Pixel. Как пишет 9to5Google, это последнее превью для разработчиков — следующая сборка будет частью более открытого бета-тестирования Android 12.
В новой версии разработчики «зелёного робота» сконцентрировались на повышении стабильности и производительности системы.
По словам представителей компании, Android-разработчики получили ряд инструментов, призванных помочь улучшить пользовательский опыт. К ним, например, относятся новая анимация открытия приложения, новые анимации уведомлений о звонках, более «богатая» вибрация и т.д.