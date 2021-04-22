Google выпустила новую тестовую версию неанонсированной Android 12

Обновление доступно владельцам актуальных смартфонов Pixel. Как пишет 9to5Google, это последнее превью для разработчиков — следующая сборка будет частью более открытого бета-тестирования Android 12.

В новой версии разработчики «зелёного робота» сконцентрировались на повышении стабильности и производительности системы.

По словам представителей компании, Android-разработчики получили ряд инструментов, призванных помочь улучшить пользовательский опыт. К ним, например, относятся новая анимация открытия приложения, новые анимации уведомлений о звонках, более «богатая» вибрация и т.д.