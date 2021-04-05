Google выпустила очень странную рекламу со «смартфоном-бананом» и уроком по каратэ

Через весь ролик проходит одна главная мысль — перенести файлы со смартфона стороннего бренда на новенький Pixel очень и очень просто. Но затем, по непонятной причине, в качестве примера старого телефона пользователя, Google демонстрирует банан с подключённым к нему кабелем питания.

Затем поисковый гигант и вовсе уходит в отрыв, заканчивая «туториал» посреди хронометража. Оставшееся время компания выделяет под мини-урок по основам каратэ.

Финальным аккордом рекламного ролика оказывается совет закадрового голоса не использовать пароль «1234» в качестве защиты смартфона. Ознакомиться с самим роликом вы можете ниже: