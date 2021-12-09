Google выпустила первую бета-версию Android 12L для гибких смартфонов и планшетов

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Google выпустила первую бета-версию Android 12L для гибких смартфонов и планшетовОсталось дождаться анонса складного смартфона от самой Google
Ещё совсем недавно Google лишь анонсировала Android 12L — версию своей системы, нацеленную на гибкие смартфоны и планшеты. И вот, новинка уже стала доступна участникам бета-тестирования.
Скачать новейший вариант Android могут владельцы последних моделей Google Pixel, а также планшета Lenovo Tab P12 Pro. Последние вообще единственные пользователи, которые смогут опробовать все особенности системы.
Например, им будет доступен режим работы с большим экраном. А это значит, что они смогут протестировать улучшенную многозадачность, в которую включена работа с несколькими окнами и разделённым экраном.
По данным инсайдеров, в будущем Google может выпустить свой первый гибкий смартфон. И, возможно, Android 12L разрабатывался в первую очередь под него.
Источник: The Verge