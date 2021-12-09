Google выпустила первую бета-версию Android 12L для гибких смартфонов и планшетов

Скачать новейший вариант Android могут владельцы последних моделей Google Pixel, а также планшета Lenovo Tab P12 Pro. Последние вообще единственные пользователи, которые смогут опробовать все особенности системы.

Например, им будет доступен режим работы с большим экраном. А это значит, что они смогут протестировать улучшенную многозадачность, в которую включена работа с несколькими окнами и разделённым экраном.