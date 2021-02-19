Google выпустила первую тестовую версию Android 12

Судя по тому, что удалось обнаружить в Android 12 на момент написания новости, поисковый гигант решил сделать акцент на мелких исправлениях. Как пишет 9to5Google, теперь в меню можно «спрятать» вырез в дисплее — таким образом компания вернула возможность, существовавшую в операционной системе ещё во времена Google Pixel 3.