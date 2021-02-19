Google выпустила первую тестовую версию Android 12
Судя по тому, что удалось обнаружить в Android 12 на момент написания новости, поисковый гигант решил сделать акцент на мелких исправлениях. Как пишет 9to5Google, теперь в меню можно «спрятать» вырез в дисплее — таким образом компания вернула возможность, существовавшую в операционной системе ещё во времена Google Pixel 3.
Также в панели быстрого доступа появилась иконка «Блокировка камеры». Видимо, компания всё же намерена пойти в сторону улучшения приватности своей операционки.
Также любопытные глаза первых тестировщиков наткнулись на изменённый дизайн уведомлений в Android 12 — всё именно так, как демонстрировали прежние утечки.
Скачать и попробовать первую бету нового Android могут владельцы фирменных смартфонов компании. Обновление доступно Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a и новее.