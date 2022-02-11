Google выпустила первую версию Android 13

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Google выпустила первую версию Android 13Пока что она рассчитана больше на разработчиков
Многие производители смартфонов до сих пор не успели обновить свой устройства до актуальной версии Android — Android 12. Но Google, будто бы не замечая этого, уже успела выпустить первый тестовый вариант следующего поколения системы — Android 13.
Данная версия носит название Developer Preview 1, из чего можно сделать вывод, что в первую очередь она рассчитана на разработчиков. Скачать её могут владельцы Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL, Pixel 4.
На данный момент известно, что Android 13 получил ряд новых функций конфиденциальности, управления языками, а также обновлённые темы. Например, пользователи могут установить различные значки для приложений в зависимости от оформления системы. Раньше подобное тоже было доступно, но только для родных приложений Google.
Открытое бета-тестирование системы намечено на май 2022 года. Полноценный релиз ожидается уже осенью.
Источник: 9to5Google