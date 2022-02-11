Google выпустила первую версию Android 13

На данный момент известно, что Android 13 получил ряд новых функций конфиденциальности, управления языками, а также обновлённые темы. Например, пользователи могут установить различные значки для приложений в зависимости от оформления системы. Раньше подобное тоже было доступно, но только для родных приложений Google.

Открытое бета-тестирование системы намечено на май 2022 года. Полноценный релиз ожидается уже осенью.