Google выпустила свежую тестовую версию новейшего Android 12

Так, в отличие от мартовской версии Android Developer Preview, новый апдейт под номером 2.2 идёт с уже исправленными:

проблемой, приводившей к сбою приложения «Настройки» при попытке пользователя получить доступ к настройкам Bluetooth;

ошибкой, из-за которой виджеты удалялись с домашнего экрана после обновления;

несохранением Wi-Fi паролей в некоторых случаях и т.д.

С полным списком исправлений можно ознакомиться на ресурсе Neowin.

Отметим, что полноценный анонс Android 12 ожидается в рамках Google I/O 2021. Конференция, напомним, пройдёт с 18 по 20 мая 2021 года.