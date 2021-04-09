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Сегодня в 13:38
Google выпустила свежую тестовую версию новейшего Android 12
В которой исправила многие ошибки прошлого обновления
В сети появилась информация о свежей тестовой версии Android 12, выпущенной Google. Как ни странно, несмотря на определённый уровень закрытости испытаний новой системы, компания продолжает стабильно исправлять её неисправности.
Так, в отличие от мартовской версии Android Developer Preview, новый апдейт под номером 2.2 идёт с уже исправленными:
- проблемой, приводившей к сбою приложения «Настройки» при попытке пользователя получить доступ к настройкам Bluetooth;
- ошибкой, из-за которой виджеты удалялись с домашнего экрана после обновления;
- несохранением Wi-Fi паролей в некоторых случаях и т.д.
С полным списком исправлений можно ознакомиться на ресурсе Neowin.
Отметим, что полноценный анонс Android 12 ожидается в рамках Google I/O 2021. Конференция, напомним, пройдёт с 18 по 20 мая 2021 года.