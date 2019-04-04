Google выпустила вторую бету Android Q

Также отмечается новый эмулятор для складных смартфонов — интерфейс поддерживает две аппаратные конфигурации 7,3-дюймовый раскрытый дисплей/4,6-дюймовый сложенный и 8-дюймовый раскрытый дисплей/6,6-дюймовый сложенный.

Android Q доступна для установки на свой страх и риск на смартфоны Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL с сайта Android Developers. Вторая тестовая версия Beta 2 ожидается в апреле, Beta 3 — в мае, Beta 4 с финальными API и официальным SDK — в июне, а Beta 5 и 6 — в третьем квартале. Стабильный релиз также запланирован на третий квартал.