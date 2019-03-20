Google выпустит адаптированный для кнопочных телефонов Android

Судя по всему, компания Google разрабатывает версию операционной системы Android, адаптированной для кнопочныйх телефонов без сенсорного дисплея. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.

В репозитории Chromium Gerrit обнаружили версию браузера Google Chrome с «бесконтактным» режимом, то есть, когда управление производится без прикосновений.к сенсорному дисплею. Также у него поддерживается разрешение 640 х 480 пикселей и многофункциональной кнопки D-pad, характерных для простых телефонов.