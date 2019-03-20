Google выпустит адаптированный для кнопочных телефонов Android

Судя по всему, компания Google разрабатывает версию операционной системы Android, адаптированной для кнопочныйх телефонов без сенсорного дисплея. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.
В репозитории Chromium Gerrit обнаружили версию браузера Google Chrome с «бесконтактным» режимом, то есть, когда управление производится без прикосновений.к сенсорному дисплею. Также у него поддерживается разрешение 640 х 480 пикселей и многофункциональной кнопки D-pad, характерных для простых телефонов.
Поддерживаются базовые функции вроде увеличения и уменьшения, перемещения курсора, нажатия на л, и так далее. Кнопки «1» и «3» увеличивают и уменьшают изображение на экране, «2» — переключает режимы навигации с курсором и без. В режиме без курсора можно перемещаться по сайту с помощь кнопки D-pad, переключаясь между объектами, на которые можно нажать. Курсор управляется тоже с помощью D-pad.
Есть вероятность, что эта версия Chrome готовится не для «кнопочной» версии Android, а для операционной системы KaiOS, в развитие которой Google в последнее время вкладывается.