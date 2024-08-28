Google выпустит Android 15 на месяц позже запланированного

Это подтверждает намерения Google выпустить стабильную версию обновления именно в следующем месяце.

Ожидается, что Android 15 станет доступен для всех последних моделей Pixel, включая Google Pixel 6, 7, 8, а также Pixel Fold и Pixel Tablet. Точная дата выпуска обновления пока не объявлена, но вероятнее всего, оно будет выпущено в середине октября.