Google выпустит Android 15 на месяц позже запланированного

Опубликовано 28 августа 2024, 07:021 мин.
Google выпустит Android 15 на месяц позже запланированногоНу что же, ждем
Google официально подтвердила, что выпуск обновления Android 15 для устройств Pixel будет отложен на месяц.
Вместо запланированного ранее сентября, новая версия Android появится в октябре 2024 года. Задержка связана с необходимостью улучшения стабильности системы.
Изменения в примечаниях к обновлению Android Beta Exit, которое получают пользователи, отказавшиеся от участия в бета-программе, теперь указывают, что им следует ждать Android 15 до октября.
Это подтверждает намерения Google выпустить стабильную версию обновления именно в следующем месяце.
Ожидается, что Android 15 станет доступен для всех последних моделей Pixel, включая Google Pixel 6, 7, 8, а также Pixel Fold и Pixel Tablet. Точная дата выпуска обновления пока не объявлена, но вероятнее всего, оно будет выпущено в середине октября.