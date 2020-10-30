Google выпустит новый флагманский смартфон всего лишь через полгода после предыдущего

Популярный интернет-инсайдер Макс Вайнбах написал в своем Twitter-аккаунте, что Pixel 6 стоит ждать уже весной 2021 года. Единственный смартфон линейки Pixel, который когда-либо анонсировали в это время - среднебюджетный Pixel 3a. На фоне этого возникает вопрос: не планирует ли поисковый гигант объединить сразу две свои линейки в одну? Возможно, уже в 2021 году не будет никакого Google Pixel 5a, вместо него мы получим недорогой Pixel 6, который получит отличное железо по невысокой цене.

Напомним, что нынешний флагман Google работает на базе Snapdragon 765G, имеет все ту же 12 Мп основную камеру, которая используется в смартфонах бренда со времен Pixel 2, а также продается по цене 699 долларов.