Google выпустит обязательное обновление для Pixel 6a для снижения емкости батареи

По заявлению компании, это решение принято для снижения риска перегрева и возгорания батареи — инциденты с воспламенением действительно фиксировались в последние недели.

Обновление будет внедрено не на всех устройствах, а только на «определённой части» смартфонов. Google начнёт рассылку уведомлений затронутым пользователям в июле.

Им сообщат подробности о предстоящих изменениях и, возможно, предложат варианты решения — например, замену аккумулятора или самого устройства.

Функционально апдейт активирует новые алгоритмы управления питанием, которые намеренно снижают рабочую ёмкость аккумулятора и ограничивают скорость зарядки — это должно предотвратить перегрев в будущем.

Ранее похожий случай был с Pixel 4a — тогда Google тоже снизила автономность через обновление и предлагала бесплатную замену батареи.