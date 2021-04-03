Google выпустит первый смартфон Pixel на базе собственного процессора

Причем по данным источника, первый смартфон линейки Pixel на базе процессора Google будет анонсирован уже в этом году, а именно осенью. Сообщается, что чип Whitechapel Google компания создает при поддержке южнокорейской компании Samsung. Издание отмечает, что первыми эти процессоры получат смартфоны с кодовыми названиями Raven и Oriole. По мнению авторов 9to5Google, одним из этих смартфонов является Pixel 6. Впоследствии Google оснастит своими процессорами еще и фирменные ноутбуки Chromebook.

На данный момент представители Google никак не отреагировали на эту информацию.