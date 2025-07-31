Google выпустит первый в мире складной смартфон с защитой IP68 — Pixel 10 Pro Fold

Согласно утечке от надёжного источника Эвана Бласса, устройство получит увеличенный внешний экран на 6,4 дюйма и основной 8-дюймовый дисплей внутри.

Особое внимание Google уделила прочности конструкции: корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава, а петля — из многосплавной стали. Самое примечательное — ожидаемая защита от воды и пыли по стандарту IP68, чего ранее не было в складных смартфонах.

Новинка будет оснащена тройной основной камерой, а автономность достигнет до 72 часов в режиме Extreme Battery Saver.