Google высмеял отсутствие разъёма для наушников в смартфонах Apple

На двухминутном видео показан стандартный 3,5 мм разъём для наушников, а его геометрия шутливо называется идеальной фигурой и сравнивается с чёрной дырой. Подключение наушников сравнивается со стыковочным механизмом МКС. И всё это передаётся в превосходной степени — в стиле презентаций Apple.

И хотя «яблочная» компания много раз объясняла, почему заменила привычный разъём на Lightning, в Google использовали этот момент, чтобы подшутить над конкурентом и подчеркнуть пользовательский опыт линейки Pixel.

Отметим, смартфон Google Pixel 5a 5G получил металлический корпус с защищённый от воды и пыли системой IP67. Он оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD. А также камерой 12 МП + 16 на задней панели и аккумулятором ёмкостью 4 680 мАч. Смартфон построен на чипе Qualcomm Snapdragon 765G, на нём установлена чистая версия Android 11 и надёжная система безопасности.