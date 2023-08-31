Google высмеяла ещё не вышедший iPhone 15

Компания выпустила рекламный ролик, в котором акцентировала внимание на преимуществах своих смартфонов Pixel, одновременно насмехаясь над ещё не вышедшим iPhone 15.

В ролике два смартфона «отдыхают» в спа-салоне, и один из них очень похож на предполагаемый новый iPhone.

В ходе ролика, смартфон Apple жалуется на сложности в удивлении пользователей и завидует функциональности Pixel, который умеет улучшать старые фотографии и переводить сообщения в реальном времени.

Саркастический момент наступает, когда iPhone заявляет, что скоро удивит всех переходом на USB Type-C. Разумеется, Pixel не упускает возможности подколоть конкурента, спросив, неужели такая возможность зарядки наконец-то появится в детище Apple.